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Страшная находка в Аризоне: труп мужчины с пришитой головой женщины 

Вести.Ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
По информации СМИ, в расположенном в штате Аризона центре биологических ресурсов сотрудники Федерального бюро расследования в ходе проведенных обысков обнаружено тело мужчины с пришитой к нему женской головой, а также сваленные в кучу части человеческих тел.
О страшной находке представители прессы узнали из иска, который сразу 33 человека подали против центра. Тела их близких были пожертвованы для использования в научных целях, однако вместо этого их выставляли на продажу, сообщает РИА Новости.
В 2015 году владелец центра биологических ресурсов Стефан Гор был признан виновным в торговле частями человеческих тел и использовании их в запрещенных донорами целях и был приговорен к отсроченному тюремному заключению на срок один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тысяча долларов.
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Криминал , Другое , Происшествия , ФБР , РИА Новости
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