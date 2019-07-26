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Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что тело висело на стене в Центре биологических ресурсов в Аризоне.
Уточняется, что также на базе были обнаружены контейнеры, которые были наполнены человеческими головами, гениталиями и ногами.
Сотрудники центра собирали части тела в "научных целях". Они продавали их через интернет.
В 2015 году ФБР проводили обыски в этом центре, после чего его владелец был приговорен к лишению свободы на один день.
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Криминал , Происшествия , ФБР , США
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