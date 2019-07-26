Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что тело висело на стене в Центре биологических ресурсов в Аризоне.

Уточняется, что также на базе были обнаружены контейнеры, которые были наполнены человеческими головами, гениталиями и ногами.

Сотрудники центра собирали части тела в "научных целях". Они продавали их через интернет.

В 2015 году ФБР проводили обыски в этом центре, после чего его владелец был приговорен к лишению свободы на один день.