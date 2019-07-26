Фото убитой на детской площадке женщины появилось в Сети

В сети появились фотографии молодой женщины, которая была жестоко убита на детской площадке в подмосковном городе Раменском . Об этом сообщает "Пятый канал"

Как отмечается, снимки убитой Натальи Басовой выложила одна из ее близких подруг.

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.

38-летний Артем Ш. нанес около 20 ударов ножом 27-летней Наталье на почве ревности.

Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что ребенка Натальи, на чьих глазах и произошло убийство, отвезли в медучреждение. Сейчас за девочкой в больнице присматривает родная тетя.