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Фото убитой на детской площадке женщины появилось в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Оля Ильина/vk.com
В сети появились фотографии молодой женщины, которая была жестоко убита на детской площадке в подмосковном городе Раменском. Об этом сообщает "Пятый канал".
Как отмечается, снимки убитой Натальи Басовой выложила одна из ее близких подруг.
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
38-летний Артем Ш. нанес около 20 ударов ножом 27-летней Наталье на почве ревности.
Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Кроме того, стало известно, что ребенка Натальи, на чьих глазах и произошло убийство, отвезли в медучреждение. Сейчас за девочкой в больнице присматривает родная тетя.
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Криминал , Происшествия , Раменское
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