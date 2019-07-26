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В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя 

РИА Новости + ещё 3 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.
Отмечается, что 26 июля в Костроме по движущейся машине предпринимателя было произведено не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия. В результате нападения мужчина был ранен, он госпитализирован.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.
Следователь назначил ряд судебных экспертиз, устанавливаются причастные к преступлению. Отмечается, что ход расследования дела находится на контроле у руководителя регионального СУСК России.
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Криминал , Происшествия , СКР , Кострома
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