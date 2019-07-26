В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя

Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме , заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.

Отмечается, что 26 июля в Костроме по движущейся машине предпринимателя было произведено не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия. В результате нападения мужчина был ранен, он госпитализирован.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.