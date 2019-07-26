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Многодетной жительнице Омска грозит 24 года лишения свободы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гособвинитель на судебном процессе матери троих детей из Омска, обвиняемой в организации пыток, убийства, изнасилования, похищении человека, принуждении к сексуальному рабству и других преступлениях, предложил суду приговорить ее к 24 годам колонии, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Омской области.
По данным СК, выросшая в детском доме многодетная жительница Омска Вера Бегун при содействии сожителя Станислава Бердникова и других бывших детдомовцев, которые ее как старшую называли "мамой", совершила сразу несколько жестоких преступлений.
"В прениях сторона обвинения предложила суду назначить Бегун наказание по совокупности преступлений в виде 24 лет лишения свободы, Бердникову — также в виде 24 лет лишения свободы", — сказал собеседник агентства. Ранее присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения. Следующее закрытое заседание состоится 1 августа, на нем в прениях выступит сторона защиты.
Кроме того, еще одно уголовное дело в отношении Бегун параллельно рассматривает Кировский районный суд Омска. Гособвинитель в процессе предложил суду назначить обвиняемой в разбое и похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений 8 лет колонии.
Ранее в СК сообщали, что женщине вменяется 14 эпизодов преступлений, в числе которых убийство, изнасилование, похищение человека. В Омском облсуде с участием присяжных заседателей рассматривается дело, включающее 12 преступных эпизодов.
Первый раз женщина попала в поле зрения правоохранителей в 2016 году по подозрению в грабеже из квартиры. Кроме этого, Бегун обвиняется в похищении человека и пытках с требованием о подписании дарственной на машину, в принуждении одного из своих младших товарищей по детдому изнасиловать девушку другого бывшего детдомовца. Еще один преступный эпизод связан с убийством давшего показания о ее преступлениях молодого человека — его после издевательств заживо закопали в лесу. Кроме того, Бегун обвиняется в том, что заставила молодую девушку стать сексуальной рабыней.
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Криминал , Происшествия , Станислав Бердников , РИА Новости , Омск , Омская Область
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