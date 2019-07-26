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Уголовники забили насмерть кочергой экс-милиционеров 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
​В Удмуртии прокуратура направила в суд дело двух братьев, которые насмерть забили кочергой двух бывших милиционеров. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, братьев обвиняют в убийстве по сговору.
Уточняется, что четверо мужчин распивали вместе спиртные напитки.
Двое из них уже были ранее судимы, двое других были до этого сотрудниками полиции. На этой почве между ними произошел конфликт.
По данным прокуратуры, обвиняемые избивали собутыльников ногами, а также кочергой по голове и телу.
Кроме того, одного из экс-полицейских ударили ножом в шею. Оба мужчины скончались на месте, их тела нашли спустя пару дней.
Преступников же обнаружили в подполье в доме своей матери, где они и прятались.
Ранее сообщалось, что сотрудник МВД зарезан неизвестным в Чечне.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Удмуртская Республика
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