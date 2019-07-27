Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убитую на глазах у детей россиянку уличили в «провокационном» поведении 

Lenta.ru + ещё 13 46 минут назад
Фото: СК РФ
Подруга убитой в подмосковном Раменском 26-летней Натальи Басовой рассказала о ее отношениях с подозреваемым в преступлении. Ее слова приводит РЕН ТВ.
По ее словам, предполагаемый убийца, 38-летний Артем Шустов, ранее совершал насильственные действия в отношении Басовой. Однажды он пытался утопить женщину в бассейне фитнес-центра, где они вместе занимались, а в другой раз грубо спустил ее с лестницы.
Подруга также заявила о «провокациях» со стороны Басовой. Она пояснила, что женщина продолжала ходить в тот же тренажерный зал после расставания. «Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол, я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила», — заключила она.
Ранее друзья женщины рассказали, что отец ее ребенка бросил семью и не занимался воспитанием дочери. Басова работала в детском саду и растила ребенка своими силами. По их словам, погибшая «хотела обычного семейного счастья» и «все искала мужа и, наверное, отца для своей дочки».
26 июля была опубликована переписка Басовой с Шустовым. Судя по сообщениям, женщина знала, что ей может грозить опасность, — она называла собеседника ненормальным и просила оставить ее в покое.
Убийство Натальи Басовой произошло днем 25 июля на детской площадке в Раменском. Мужчина подошел к сидящей на скамейке женщине, сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у детей. От полученных ранений пострадавшая скончалась. После убийства Шустов покинул площадку. Тем же вечером он был задержан.
Последние новости
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Прояснена ситуация с блокированными в Европе российскими танками Россию позвали на Олимпиаду-2020
Комментарии1
Криминал , Артем Шустов , РЕН ТВ , Раменское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия резко ответила Германии на вмешательство100
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-4003
В РФ установлен исторический рекорд по безработице197
Украинских пограничников высмеяли в сети
Стал известен тайный план США по Украине219
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение