Задержан участник драки, из-за которой умер хоккеист

Тамбове был задержан участник драки, после которой скончался хоккеист-любитель Никита Воропаев, сообщает РИА «Новости».

Как сообщает СУСК РФ по региону, это местный житель. Ему уже предъявлено обвинение.

Драка произошла 13 июля у местного кафе. Сообщалось, что причиной потасовки стала девушка. Один из участников драки, им оказался Воропаев, скончался в реанимации от тяжелых травм.

Второму участнику было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека

В данный момент молодой человек задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что 27-летний хоккеист умер в результате жестокой драки.