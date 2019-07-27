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Расул Султанов арестован 

Вести.Ru + ещё 55 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов арестован. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заключении экс-чиновника под стражу на два месяца за злоупотребление должностными полномочиями.
Ранее Султанов, а также и. о. министра финансов региона Виталий Шведов, используя свои служебные полномочия, привлекли кредитные шесть миллиардов рублей одного из банков, в то время как на счетах бюджета области находились значительные средства. То есть займ не требовался.
Следствие считает, что таким образом репутация органов муниципальной власти была испорчена, а бюджету региона был нанесен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Криминал , Происшествия , ЖКХ , Строительство , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область
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