Расул Султанов арестован

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов арестован. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заключении экс-чиновника под стражу на два месяца за злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее Султанов, а также и. о. министра финансов региона Виталий Шведов, используя свои служебные полномочия, привлекли кредитные шесть миллиардов рублей одного из банков, в то время как на счетах бюджета области находились значительные средства. То есть займ не требовался.

Следствие считает, что таким образом репутация органов муниципальной власти была испорчена, а бюджету региона был нанесен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, передает ТАСС.