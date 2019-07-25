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Найден виновный в публикации нарколаборатории Голунова 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за публикации фотографий нарколаборатории, якобы обнаруженной дома у журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
«По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю. В. Титова к дисциплинарной ответственности», — сообщается в письме, полученном председателем Республиканского юридического общества, бывшим членом общественного совета при ГУ МВД по Москве Александром Хаминским из МВД.
Какое именно наказание было применено к Титову, не уточняется.
Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские якобы нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Фотографии нарколаборатории были опубликованы на сайте ГУ МВД по Москве. Позже в полиции признались, что в ходе публикации фото произошла ошибка, и удалили снимки с сайта.
Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня уголовное дело в отношении журналиста закрыли в связи с недоказанностью его вины. В отношении лиц, проводивших задержание Голунова, было начато расследование.
Комментарии7
Криминал , Общество , Юрий Титов , Григорий Березкин , Иван Голунов , Александр Хаминский , МВД , Москва
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