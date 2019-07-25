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Неизвестный убил ножом женщину в Раменском 

Вечерняя Москва + ещё 9 36 минут назад
Фото: vm.ru
Неизвестный убил ножом женщину во дворе жилого дома в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
Инцидент произошел 25 июля. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевое ранение, а затем скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина умерла.
Следователи осматривают место преступления и опрашивают свидетелей. Правоохранительные органы устанавливают личность и местоположение подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Криминал , Происшествия , МВД , Раменское
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