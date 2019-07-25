Неизвестный убил ножом женщину в Раменском

Неизвестный убил ножом женщину во дворе жилого дома в Раменском . Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 25 июля. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевое ранение, а затем скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина умерла.