Пензенский почтальон сбежал с двумя миллионами рублей

Почтовый служащий, перевозя миллионы, решил забрать их себе и скрылся.

Пензенский почтальон вез несколько сумок, в которых находились крупные суммы. Это была пенсия, предназначенная для пожилых жителей Наровчатского района. Всего у почтальона было при себе пять запечатанных сумок с двумя миллионами рублей.

«Почтальон получил в почтамте опечатанные сумки с деньгами и скрылся, присвоив деньги», — сообщает прокуратура Пензенской области.

Ведомство уточняет, что возбуждение в отношение сотрудника почтового отделения дела признано законным. Работнику почтовой службы грозит до 10 лет колонии, ему будет предъявлено дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Как сообщалось ранее, две работница почты в Саратове обвиняются в краже пяти миллионов рублей. Они брали деньги из кассы, перед проверкой вносили деньги, которые брали взаймы у знакомых и друзей, а потом опять похищали.