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Пензенский почтальон сбежал с двумя миллионами рублей 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почтовый служащий, перевозя миллионы, решил забрать их себе и скрылся.
Пензенский почтальон вез несколько сумок, в которых находились крупные суммы. Это была пенсия, предназначенная для пожилых жителей Наровчатского района. Всего у почтальона было при себе пять запечатанных сумок с двумя миллионами рублей.
«Почтальон получил в почтамте опечатанные сумки с деньгами и скрылся, присвоив деньги», — сообщает прокуратура Пензенской области.
Ведомство уточняет, что возбуждение в отношение сотрудника почтового отделения дела признано законным. Работнику почтовой службы грозит до 10 лет колонии, ему будет предъявлено дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».
Как сообщалось ранее, две работница почты в Саратове обвиняются в краже пяти миллионов рублей. Они брали деньги из кассы, перед проверкой вносили деньги, которые брали взаймы у знакомых и друзей, а потом опять похищали.
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