В Бельгии двух человек задержали из-за стрельбы на вокзале

Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщило в четверг местное издание Focus-wtv.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена сцена конфликта между несколькими мужчинами в здании вокзала перед кассами. Конфликт заканчивается звуками двух хлопков, похожих на выстрелы. Они спровоцировали панику среди пассажиров, которые начали выбегать на улицу. Затем на кадрах видны прибывшие на место вооруженные сотрудники полиции.

Полицейское управление Остенде не сообщало в своей сводке об инциденте, однако, по информации СМИ, удалось задержать двух подозреваемых.

"После инцидента были арестованы два человека", — сообщило издание.

В результате инцидента никто не пострадал.

Остенде является крупным морским курортом в Бельгии, его посещают в основном внутренние туристы, а также граждане Франции и Нидерландов.