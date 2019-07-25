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Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, инцидент произошел в пункте обмена валюты в Елисеевском переулке. Один из клиентов хотел обменять 41 млн руб. на доллары. Сотрудница сказала, что нужной суммы нет, и попросила клиента подождать на улице. Затем она исчезла с деньгами.
"Обвиняемая объявлена в федеральный розыск", — сказал источник.
Ранее сотрудники правоохранительных органов поймали и задержали работницу банка, которая около месяца незаметно выносила деньги из банка и оставляла себе.
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