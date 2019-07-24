Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии

Также гособвинитель попросил суд назначить в качестве дополнительного наказания для Коршунова штраф в размере 1 миллион рублей и лишить его классного чина, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2015 году Олег Коршунов был одним из разработчиков плана хищения средств, выделяемых на закупку обуви для нужд ФСИН. В сентябре 2017 года Коршунов был задержан, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел, три из которых связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно — с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно — со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, и еще одно — с получением взятки.