В Петербурге зарезали гражданскую активистку

Тело женщины с восемью ножевыми ранениями было обнаружено в прошедшие выходные в Московском районе. Ее убили в ночь на 21 июля в нескольких сотнях метров от дома.

СК РФ изданию заявили, что подозреваемых в преступлении пока нет.

Правозащитник Динар Идрисов рассказал в Facebook , что Григорьева часть становилась объектом насилия, а в последнее время ей угрожали убийством. По его словам, активистка обращалась в полицию из-за угроз, но должной реакции от правоохранительных органов не последовало.

Общественная позиция Елены Григорьевой не ограничивалась защитой прав сексуальных меньшинств. Она выходила на пикеты в поддержку сестер Хачатурян, дальнобойщиков, кандидатов в муниципальные депутаты и др.