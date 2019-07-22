Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге зарезали гражданскую активистку 

Рамблер + ещё 11 11 минут назад
Фото: Facebook Динара Идрисова
В Санкт-Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву, пишет «Фонтанка».
Тело женщины с восемью ножевыми ранениями было обнаружено в прошедшие выходные в Московском районе. Ее убили в ночь на 21 июля в нескольких сотнях метров от дома.
В СК РФ изданию заявили, что подозреваемых в преступлении пока нет.
Правозащитник Динар Идрисов рассказал в Facebook, что Григорьева часть становилась объектом насилия, а в последнее время ей угрожали убийством. По его словам, активистка обращалась в полицию из-за угроз, но должной реакции от правоохранительных органов не последовало.
Общественная позиция Елены Григорьевой не ограничивалась защитой прав сексуальных меньшинств. Она выходила на пикеты в поддержку сестер Хачатурян, дальнобойщиков, кандидатов в муниципальные депутаты и др.
Криминал , Происшествия , Елена Григорьева , СКР , МВД , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голосование надежды»: В МИД РФ оценили выборы в Раду11
Соловьёв признал вид на жительство в Италии46
Индия купит у РФ ракетные двигатели для полетов в космос9
Пассажирский Boeing экстренно вернулся на посадку
На дне Балтики найден погибший 10 тысяч лет назад мир15
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Конфликты
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение