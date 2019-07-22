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Гражданскую активистку убили в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 29 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы города.
Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ночь с 20 на 21 июля возле ее дома.
По версии следствия, Григорьеву ударили несколько раз ножом в спину.
Убитая была гражданской ЛГБТ-активисткой, известной своим участием в оппозиционных митингах.
Как сообщает источник, ранее в адрес женщины неоднократно поступали угрозы из-за ее деятельности.
Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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