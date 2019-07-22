Суд освободил осужденную экс-сотрудницу Нота-банка 

Московский городской суд смягчил приговор в отношении бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей. Как сообщили ТАСС в понедельник в суде, суд засчитал ей время, проведенное под домашним арестом и под стражей, и освободил в зале суда.
"Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Марчуковой изменен, ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда", — сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор вступил в силу.