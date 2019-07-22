Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд освободил осужденную экс-сотрудницу Нота-банка 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский городской суд смягчил приговор в отношении бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей. Как сообщили ТАСС в понедельник в суде, суд засчитал ей время, проведенное под домашним арестом и под стражей, и освободил в зале суда.
"Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Марчуковой изменен, ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда", — сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор вступил в силу.
ТАСС: последние новости
Полиция Мюнхена пока не обнаружила следов пропавших россиянок Источник: мужчину в Москве избили и похитили за то, что он снял на видео нарушение ПДД В центре Москвы неизвестные похитили у мужчины около €150 тыс.
Криминал , Происшествия , Галина Марчукова , Мосгорсуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто тайное военное соглашение Китая
В московском цирке сорвалась с высоты гимнастка
Соловьев предостерег Зеленского38
Минобороны разоблачило ложь об «ударе ВКС»261
На Украине потеряли генпрокурора30
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
02:49
На Украине потеряли генпрокурора
Украина В мире
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение