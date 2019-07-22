Осторожно. «Распознать насильника очень сложно»

Аналитическая служба Рамблера провела социологический опрос на тему «Можно ли определить, что человек является насильником?».

50% россиян считают, что это сделать очень сложно. Но они призывают других быть внимательными. По их мнению, если знакомый человек начал вести себя подозрительно, необходимо незамедлительно начать фиксировать все его действия на всевозможные устройства для того, чтобы предоставить доказательства правоохранительным органам . Но если поведение заходит слишком далеко, необходимо сразу же обращаться с заявлением в полицию. И с этим не может не согласиться наша Аналитическая служба.

46% респондентов совершенно не верят в то, что насильник будет проявлять свою сущность на публике. Они считают, что такие люди накапливают свою негативную энергию, и в определенный момент начинают совершать злодеяние.

4% опрошенных искренне считают, что насильников вычислить очень легко. По их мнению, такие люди при удобном случае демонстрируют свою власть, а также проявляют грубость тогда, когда им в чем-либо отказывают.

Всего в опросе приняли участие 5 039 человек.

На днях появились подробности группового изнасилования со стрельбой в Москве.

По ее словам, 18 июля местные жители многоэтажного дома сообщили в полицию о криках женщины в одной из квартир.