Продавец магазина сломала челюсть покупателю

Продавцу магазина в Калужской области грозит до трех лет колонии за то, что она сломала челюсть покупателю. Об этом сообщает региональное УМВД в понедельник.

Ночью в один из круглосуточных магазинов в Малоярославецком районе зашел молодой человек 1994 года рождения. Он выбирал, что купить, у него случилась словесная перепалка с другим посетителем магазина. Продавец сделала покупателю замечание. Между самим продавцом и покупателем завязался спор, который в итоге перерос в конфликт с оскорблениями.

"После выяснения отношений в помещении магазина оппоненты решили выйти на улицу и продолжить разговор на свежем воздухе. За пределами торговой точки между ними началась драка. Продавец и покупатель начали толкать друг друга, молодой человек упал на землю, женщина нанесла гражданину несколько ударов ногой по лицу и телу, после которых молодой человек остался лежать на земле без движения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина сама позвонила в полицию и скорую помощь. Они объяснила полиции, что сама избила покупателя, потому что он оскорблял ее и нецензурно выражался.

"Прибывшая следом бригада медиков, диагностировав у потерпевшего перелом челюсти, доставила молодого человека в медицинское учреждение, где он длительное время находился на стационарном лечении", — сообщило УМВД.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения мужчины квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. В отношении продавца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.