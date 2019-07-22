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Продавец магазина сломала челюсть покупателю 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos/blinow61
Продавцу магазина в Калужской области грозит до трех лет колонии за то, что она сломала челюсть покупателю. Об этом сообщает региональное УМВД в понедельник.
Ночью в один из круглосуточных магазинов в Малоярославецком районе зашел молодой человек 1994 года рождения. Он выбирал, что купить, у него случилась словесная перепалка с другим посетителем магазина. Продавец сделала покупателю замечание. Между самим продавцом и покупателем завязался спор, который в итоге перерос в конфликт с оскорблениями.
"После выяснения отношений в помещении магазина оппоненты решили выйти на улицу и продолжить разговор на свежем воздухе. За пределами торговой точки между ними началась драка. Продавец и покупатель начали толкать друг друга, молодой человек упал на землю, женщина нанесла гражданину несколько ударов ногой по лицу и телу, после которых молодой человек остался лежать на земле без движения", — сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина сама позвонила в полицию и скорую помощь. Они объяснила полиции, что сама избила покупателя, потому что он оскорблял ее и нецензурно выражался.
"Прибывшая следом бригада медиков, диагностировав у потерпевшего перелом челюсти, доставила молодого человека в медицинское учреждение, где он длительное время находился на стационарном лечении", — сообщило УМВД.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения мужчины квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. В отношении продавца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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Криминал , Происшествия , МВД , Калужская Область
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