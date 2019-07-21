В Польше заявили об убийстве пятилетнего россиянина

Прокуратура Польши начала расследование убийства пятилетнего россиянина. Тело ребенка нашли накануне, рядом с варшавской автострадой. Смерть была насильственной. Об этом сообщает польское телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры.

Представитель прокуратуры Лукаш Лапчинский подтвердил, что расследование будет вестись по делу об убийстве. При этом ведомство не комментирует, как именно погиб ребенок.

«Экспертиза, результаты проверки показывают, что это было убийство. Но мы не предоставляем никакой информации о травмах мальчика», — сказал Лапчинский.

Пятилетний Давид имел российское гражданство. Он жил в Польше с родителями, отношения у которых не складывались. Женщина писала заявления в полицию, что муж ее избивает. Вечером 10 июля отец увез ребенка на машине. Они не вернулись, мать мальчика обратилась к силовикам.

Позднее выяснилось, что мужчина совершил самоубийство. Его машину нашли в трех километрах от места гибели. Ребенка в ней не было.

На поиски ребенка были брошены огромные силы. Мальчика искали вертолеты полиции, военные, пожарные, добровольцы.

Ранее сообщалось, что муж отправил жене SMS незадолго до смерти. В нем говорилось, она никогда больше не увидит Давида.