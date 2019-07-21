Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше заявили об убийстве пятилетнего россиянина 

Рамблер + ещё 3 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Польши начала расследование убийства пятилетнего россиянина. Тело ребенка нашли накануне, рядом с варшавской автострадой. Смерть была насильственной. Об этом сообщает польское телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры.
Представитель прокуратуры Лукаш Лапчинский подтвердил, что расследование будет вестись по делу об убийстве. При этом ведомство не комментирует, как именно погиб ребенок.
«Экспертиза, результаты проверки показывают, что это было убийство. Но мы не предоставляем никакой информации о травмах мальчика», — сказал Лапчинский.
Пятилетний Давид имел российское гражданство. Он жил в Польше с родителями, отношения у которых не складывались. Женщина писала заявления в полицию, что муж ее избивает. Вечером 10 июля отец увез ребенка на машине. Они не вернулись, мать мальчика обратилась к силовикам.
Позднее выяснилось, что мужчина совершил самоубийство. Его машину нашли в трех километрах от места гибели. Ребенка в ней не было.
На поиски ребенка были брошены огромные силы. Мальчика искали вертолеты полиции, военные, пожарные, добровольцы.
Ранее сообщалось, что муж отправил жене SMS незадолго до смерти. В нем говорилось, она никогда больше не увидит Давида.
Комментарии9
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один российский город ушел под воду12
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией39
Стало известно о смерти президента Туркменистана204
Известный спортивный журналист умер от рака2
На украинских выборах сейф заменили кастрюлей116
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Украина
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение