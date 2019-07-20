В Индии толпа избила насмерть мужчину, убившего павлинов

Толпа насмерть избила мужчину, обвиняемого в убийстве павлинов, в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в пятницу вечером в деревне Ласудия Атри округа Нимуч. Местные жители увидели четырех человек, которые бежали по полям, и погнались за ними. В результате они схватили одного из убегавших и обнаружили у него четырех мертвых павлинов. После этого группа деревенских жителей избила мужчину и оставила его лежать в поле.

"Некто сообщил аварийной службе… полиции штата о происшествии. Полицейская группа поспешила в деревню и доставила тяжело раненного мужчину в больницу, где он позднее скончался", — приводит канал слова суперинтенданта полиции округа Нимуч.

Против десяти человек, девятерых из которых уже задержали, было заведено дело за совершение убийства и организацию беспорядка. В соответствии с Законом об охране дикой природы, было заведено отдельное дело об убийстве павлинов в отношении умершего мужчины, его сына и двух других человек, которые скрываются от правосудия.

Телеканал отмечает, что охота на павлина, национальную птицу Индии, и его убийство, запрещены. Согласно индийскому Закону о лесах от 1972 года, лица, признанные виновными, могут быть лишены свободы на срок до семи лет.

Уточняется, что шокирующий инцидент произошел всего через два дня после того, как трех человек из того же района раздели и избили за то, что они якобы похитили козу.