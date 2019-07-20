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В вагоне метро на «Пушкинской» произошла резня 

Газета.Ru + ещё 5 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге на станции "Пушкинская" прямо в вагоне метро один из пассажиров устроил поножовщину. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 июля.
Очевидцы рассказали, что двух пассажиров питерской подземки ранили ножом, одного в спину. По предварительным данным, они были глухонемыми из Украины.
Сотрудники полиции произвели задержание преступника, который оказался уроженцем Дагестана. Другие пассажиры рассказали, что от него пахло алкоголем.
Ранее сообщалось, что пассажира ранили ножом на станции московского метро "Автозаводская".
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