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Замначальника самарского ГУФСИН задержан за взятку 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники отдела собственной безопасности главного управления ФСИН задержали заместителя начальника регионального ведомства Дениса Шматова.
Предполагаемый преступник получил 520 тысяч рублей, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Twitter.
В пресс-службе местного УФСИН подтвердили информацию о задержании с поличным. В настоящий момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что прокуратура Украины задержала первого заммэра Борисполя и руководителя коммунального предприятия во время получения взятки в размере 60 тысяч гривен (около $2,3 тысячи), сообщил глава ведомства Юрий Луценко.
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Криминал , Юрий Луценко , Александр Хинштейн , Госдума , ФСИН
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