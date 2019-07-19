Замначальника самарского ГУФСИН задержан за взятку

Сотрудники отдела собственной безопасности главного управления ФСИН задержали заместителя начальника регионального ведомства Дениса Шматова.

В пресс-службе местного УФСИН подтвердили информацию о задержании с поличным. В настоящий момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело.