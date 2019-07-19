Замначальника самарского ГУФСИН задержан за взятку 

Сотрудники отдела собственной безопасности главного управления ФСИН задержали заместителя начальника регионального ведомства Дениса Шматова.
Предполагаемый преступник получил 520 тысяч рублей, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Twitter.
В пресс-службе местного УФСИН подтвердили информацию о задержании с поличным. В настоящий момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что прокуратура Украины задержала первого заммэра Борисполя и руководителя коммунального предприятия во время получения взятки в размере 60 тысяч гривен (около $2,3 тысячи), сообщил глава ведомства Юрий Луценко.