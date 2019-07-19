Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованного за разбой бойца «Альфы» назвали «сказочным героем» 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
В уголовном деле спецназовцев ФСБ о разбойном нападении появился новый фигурант — сотрудник столичного управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Дмитрий Чиквин. Об этом стало известно на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), передает РИА Новости.
В суде рассматривалась жалоба на арест Чиквина. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе обвиняемого и защитников.
Адвокаты сообщили, что правоохранительные органы прибыли домой к Чиквину ранним утром, надели на него наручники, нанесли ему несколько ударов по голове и отвезли на допрос. Там налоговик сказал, что из всех обвиняемых сотрудников ФСБ знаком только с Романом Оболенским из спецподразделения «Альфа», которого считал «сказочным героем», поэтому старался быть ему полезным. Когда спецназовец попросил Чиквина помочь, тот согласился и привез и увез силовиков на своей машине к нужному им месту. Адвокаты отметили, что их подзащитный не понимал, что Оболенский с товарищами совершают преступление.
Защита предлагала отпустить сотрудника УФНС под залог в три миллиона рублей, однако суд оставил его в СИЗО до 10 августа.
5 июля МОВС вынес решение о заключении под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест. Им предъявлены обвинения в разбойном нападении на банк «Металлург» на сумму более 136 миллионов рублей. Из материалов дела известно, что силовики в масках и с фальшивыми удостоверениями МВД напали на Александра Юмаранова, который рассчитывал обменять российскую валюту на доллары в офисе финансового учреждения.
Последние новости
Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17 Дания покорится «Северному потоку-2» Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли
Комментарии
Криминал , Происшествия , Роман Оболенский , ФСБ , Федеральная налоговая служба , МВД , КБ "Металлург" , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего хорошего»: Путин устроил разнос чиновникам112
Подруга Меркель угрожает России35
Стало известно о тайных переговорах России по MH17244
13-летний мальчик угнал два самолета1
Дана Борисова вызвала гнев у украинских националистов
Видео
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
00:54
ФСБ добавят новых полномочий
Политика
01:09
Чеченка с двумя детьми пропала в Москве
Происшествия
00:27
Россия приняла решение по грузинским винам
Политика В мире
02:47
Восемь пострадавших: что случилось с Boeing в Шереметьево
Происшествия
03:30
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Общество
00:24
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
Новости Москвы
02:18
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Оружие Армия
00:31
Врачи рассказали о тяжелом состоянии Чуриковой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение