Арестованного за разбой бойца «Альфы» назвали «сказочным героем»

В уголовном деле спецназовцев ФСБ о разбойном нападении появился новый фигурант — сотрудник столичного управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Дмитрий Чиквин. Об этом стало известно на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), передает РИА Новости.

В суде рассматривалась жалоба на арест Чиквина. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе обвиняемого и защитников.

Адвокаты сообщили, что правоохранительные органы прибыли домой к Чиквину ранним утром, надели на него наручники, нанесли ему несколько ударов по голове и отвезли на допрос. Там налоговик сказал, что из всех обвиняемых сотрудников ФСБ знаком только с Романом Оболенским из спецподразделения «Альфа», которого считал «сказочным героем», поэтому старался быть ему полезным. Когда спецназовец попросил Чиквина помочь, тот согласился и привез и увез силовиков на своей машине к нужному им месту. Адвокаты отметили, что их подзащитный не понимал, что Оболенский с товарищами совершают преступление.

Защита предлагала отпустить сотрудника УФНС под залог в три миллиона рублей, однако суд оставил его в СИЗО до 10 августа.