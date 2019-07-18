Суд Петербурга отказался перевести бывшего вице-губернатора Оганесяна под домашний арест

Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить под домашний арест бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна и продлил ему срок нахождения в СИЗО до января следующего года, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.

10 июля суд зарегистрировал новое уголовное дело в отношении Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. Вместе с Оганесяном фигурантами дела стали еще восемь человек, в числе которых бывший замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик , а также руководитель компании "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин , от которого, как считает следствие, он получил взятку.

Как отмечается в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале, Сливкин просил отпустить его под залог, Оганесян — отправить под домашний арест, однако им было отказано.

"Суд продлил срок содержания под стражей Оганесяну и Василию Сливкину по 10 января 2020 года", — говорится в сообщении.

Янчику продлили срок содержания под домашним арестом до той же даты. Кроме того, подсудимые ходатайствовали о проведении предварительного слушания по их делу, это требование было удовлетворено судом. Согласно УПК РФ, предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании. Стороны, участвующие в предварительном слушании, уведомляются отдельно не менее чем за три дня до заседания.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 по 2015 год и курировал строительство стадиона "Санкт-Петербург" (сейчас носит коммерческое название "Газпром-Арена") на Крестовском острове. По версии следствия, он вместе с бывшим замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александром Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании "Театрально — декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на поставку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Следствие также считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководства компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина ) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.