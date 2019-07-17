17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов. По предварительным данным из бюджета было незаконно выделено 47 миллионов рублей.

В число подозреваемых попал один действующий и два бывших министра. В деле также фигурирует бывший первый замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области.

Ранее Бастрыкин предложил конфисковать имущество у коррупционеров.