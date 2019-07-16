Трех сотрудников ГУ МВД по Москве задержали за организацию незаконной миграции

Следственный комитет и ФСБ пресекли канал незаконной миграции, задержаны трое сотрудников управления по вопросам миграции (УВМ) столичного ГУ МВД и трое их соучастников. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуются уголовные дела в отношении трех сотрудников столичного УВМ, а также трех их соучастников", — сообщила Иванова.

По версии следствия, в 2018 году соучастники подавали в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверные документы для миграционного учета иностранцев. В результате они фиктивно поставили на учет по месту пребывания более 190 иностранных граждан. Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой"). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, в ходе обысков по местам работы и жительства злоумышленников обнаружены и изъяты документы для оформления приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам, уставные документы фиктивных юридических лиц, приглашавших иностранных граждан, заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, печати, электронные носители информации, а также денежные средства, нажитые преступным путем. Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.