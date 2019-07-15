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В Липецкой области совершено тройное убийство 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ельце полицейские в одной из квартир обнаружили тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя погибшей, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, преступление было совершено накануне днём сожителем хозяйки квартиры. Предположительно, он нанес ей и ее сыну удары ножом, оказавшиеся смертельными, и ранил 4-летнюю девочку, после чего покончил с собой. Девочка осталась в живых. Она в больнице, её жизнь находится вне опасности.
По факту предступления возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек.
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Криминал , Происшествия , Интерфакс , Липецкая Область
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