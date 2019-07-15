В Британии заключенные за хорошее поведение получат ключи от своей камеры

В Британии власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ минюста страны.

Как отмечается, руководство тюрем в том числе будет выдавать заключенным ключи от их камер, чтобы они смогли больше времени провести за их пределами.

Кроме того, за достойное поведение осужденные смогут надеяться на более продолжительные свидания, а также регулярнее ходить в спортзал и выбирать время похода в душ.

Уточняется, что некоторые заключенные получат разрешение закрывать двери своей камеры тогда, когда им этого захочется.

Ранее сообщалось, что 14 заключенных насмерть отравились хлебом.