Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии заключенные за хорошее поведение получат ключи от своей камеры 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В Британии власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ минюста страны.
Как отмечается, руководство тюрем в том числе будет выдавать заключенным ключи от их камер, чтобы они смогли больше времени провести за их пределами.
Кроме того, за достойное поведение осужденные смогут надеяться на более продолжительные свидания, а также регулярнее ходить в спортзал и выбирать время похода в душ.
Уточняется, что некоторые заключенные получат разрешение закрывать двери своей камеры тогда, когда им этого захочется.
Ранее сообщалось, что 14 заключенных насмерть отравились хлебом.
Газета.Ru: последние новости
Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль Появились подробности расстрела полицейских россиянином Присяжные вынесли вердикт 7 россиянам-убийцам
Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Один звонок»: Россия нашла способ остановить войну в ДНР43
«Мать Россия осталась в прошлом»10
Россия построила «воздушный мост» для передачи С-400 Турции36
Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества36
Отчаянные меры: Зеленский пошел ва-банк