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Стало известно, сколько стоила должность генпрокурора в Молдавии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Олигарх Владимир Плахотнюк в 2009 году заплатил 2 млн евро, чтобы назначить генпрокурором Молдавии Валерия Зубко, заявил бывший глава правительства страны Владимир Филат.
Филат сообщил, что в 2009 году вице-председатель альянса «Наша Молдова», ставшего частью парламентской коалиции, Вячеслав Унтилэ проинформировал его о решении «продать должность» за указанную сумму, передает РИА «Новости», со ссылкой на TV8.
Бывший руководитель кабмина сообщил, что обсуждал данную тему с американским послом Асифом Чодри. Чодри заявил, что это «очень серьезно».
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы за коррупцию.
Напомним, после политического кризиса в Молдавии Плахотнюк ушел с поста лидера Демократической партии и сбежал в Лондон.
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Криминал , Владимир Плахотнюк , Владимир Филат , Валерий Зубко , Демократическая партия США , РИА Новости , Молдова
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