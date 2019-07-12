Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 года тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли Об этом сообщает ANSA. Маркива, у которого есть гражданство Украины и Италии, задержали летом 2017 года в Болонье. В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов , гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли намеренно.