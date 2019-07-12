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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Facebook.com
В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 года тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Об этом сообщает ANSA.
Маркива, у которого есть гражданство Украины и Италии, задержали летом 2017 года в Болонье.
В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли намеренно.
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Криминал , Происшествия , Андреа Роккелли , Виталий Маркив , Андрей Миронов , Италия
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