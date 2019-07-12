Появились подробности расстрела полицейских в российском городе

Среднеколымске ( Якутия ) напавшим на полицейских оказался местный житель. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах республики, пишет FlashSiberia в своем Twitter.

СРОЧНО: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ В СРЕДНЕКОЛЫМСКЕ (ЯКУТИЯ) ПРОИЗОШЛА СЕМЕЙНАЯ ССОРА, ПРИБЫВШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОПЫТАЛИСЬ УСПОКОИТЬ ХОЗЯИНА ДОМА, ОН ОТКРЫЛ ОГОНЬ ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ — ИСТОЧНИК FLASHSIBERIA В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ pic.twitter.com/QlfRngG7C4— FlashSiberia (@FlashSiberia) 12 июля 2019 г.

По предварительной информации, в одном из местных домов произошла семейная ссора. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались успокоить мужчину, однако он открыл по ним огонь.

О нападении на полицейских в якутском городе стало известно ранее, 12 июля. Сообщалось, что неизвестный расстрелял двух сотрудников из огнестрельного оружия, в результате чего один из них скончался, другой был ранен. Стрелявший впоследствии покончил с собой.