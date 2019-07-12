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Появились подробности расстрела полицейских в российском городе 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Среднеколымске (Якутия) напавшим на полицейских оказался местный житель. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах республики, пишет FlashSiberia в своем Twitter.
По предварительной информации, в одном из местных домов произошла семейная ссора. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались успокоить мужчину, однако он открыл по ним огонь.
О нападении на полицейских в якутском городе стало известно ранее, 12 июля. Сообщалось, что неизвестный расстрелял двух сотрудников из огнестрельного оружия, в результате чего один из них скончался, другой был ранен. Стрелявший впоследствии покончил с собой.
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Комментарии2
Криминал , Происшествия , МВД , Республика Саха (Якутия) , Среднеколымск
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