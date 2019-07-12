Из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, когда начались первые аресты, восемь фигурантов дела находились на Северном Кавказе и «предпочли скрыться».
«Восемь подозреваемых объявлены в розыск», — говорится в публикации. Таким образом, версия о якобы одном эпизоде в уголовном деле, озвученная ранее в СМИ, не подтверждается.
Ранее сообщалось, что сотрудники госбезопасности могут быть замешаны как минимум в пяти эпизодах преступной деятельности, напоминает телеканал 360. Из семерых задержанных пять человек отправлены под стражу в СИЗО, еще двое заключены под домашний арест.