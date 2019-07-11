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В центре Волгограда найдено тело федерального судью 

Рамблер + ещё 9 33 минуты назад
Фото: ТАСС
В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По информации «Блокнота», погибшая — Татьяна Секерина. Официально эта информация не подтверждена.
В пресс-службе ГСУ СК РФ по Волгоградской области заявили, что личность убитой пока не выяснена.
"В центре Волгограда наши следователи сейчас работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства гибели женщины. Кем работала эта женщина и в связи с чем она была убита, нам пока не известно", — сказали в пресс-службе.
По предварительной информации, причиной смерти женщины стало падение с 15 этажа многоэтажного дома.
Криминал , Происшествия , Григорий Березкин , СКР , Волгоград
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