Федеральный судья обнаружена мертвой в центре Волгограда, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обнаружено тело женщины. Это судья Волжского городского суда Волгоградской области", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, носит ли смерть криминальный характер, предстоит выяснить следствию.
В Следственном управлении СКР по региону РИА Новости подтвердили, что в центре Волгограда обнаружено тело женщины, на месте работают следователи.