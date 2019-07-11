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В центре Волгограда нашли тело судьи, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральный судья обнаружена мертвой в центре Волгограда, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обнаружено тело женщины. Это судья Волжского городского суда Волгоградской области", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, носит ли смерть криминальный характер, предстоит выяснить следствию.
В Следственном управлении СКР по региону РИА Новости подтвердили, что в центре Волгограда обнаружено тело женщины, на месте работают следователи.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Волгоград
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