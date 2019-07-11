«Стала задирать нос»: за что в Москве расправились с 23-летней стюардессой

Жизнь 23-летней стюардессы, тело которой нашли в одном из московских отелей, пошла по наклонной еще за два года до убийства. Тогда жительница Нижних Челнов начала танцевать стриптиз в местных ночных клубах, а также ездила на гастроли в Казань . Параллельно она проходила курсы бортпроводников, которые позже позволили ей переехать в Москву и устроиться в авиакомпанию. Однако из-за ночной жизни и новой профессии девушка стала распущенной — у нее появилось много поклонников, один из которых и мог задушить ее в ванне столичного отеля.

СМИ сообщают о новых подробностях из жизни 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой, тело которой обнаружили в одном из столичных отелей. По словам ее знакомых, с 2017 по 2018 год девушка работала стриптизершей в Набережных Челнах и Казани. Ночью она танцевала в клубах, а днем проходила курсы бортпроводников — позже полученные знания помогли ей устроиться в авиакомпанию в Москве. Об этом сообщает сайт News.ru.

«У нее с деньгами не было проблем, она работала, маме помогала, мне помогала, я мать-одиночка. Работала она в ночных кафешках официанткой», — рассказала сестра погибшей сайту kp.ru.

Однако ночная жизнь и новая профессия быстро испортили характер девушки.

«Хорошая девчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессия немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала такой гламурной штучкой», — пояснил бывший одноклассник Мухаметзяновой.

Ее экс-коллега в авиакомпании в свою очередь отмечает, что погибшая девушка всегда была очень общительной и привлекала внимание мужчин.

«У красивой девушки всегда будут поклонники», — пояснила она. СМИ не исключают, что один из таких поклонников и мог стать будущим убийцей стюардессы.

Как сообщил газете «МК» отец погибшей, последние два месяца перед гибелью Мухаметзянова летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар. На борту самолета в последний раз она была 7 июля. Это был рейс из Китая в Москву.

Уже 10 июля 2019 года тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в ванной в отеле на территории Новой Москвы. Стало известно, что незадолго до трагедии бортпроводница заселилась в номер с 25-летнем мужчиной. Изначально пара арендовала комнату лишь на сутки, однако утром 10 июля молодой человек подошел на ресепшен и попросил продлить срок аренды еще на день, пишет сайт kp.ru.

В 7:30 того же дня сотрудники гостиницы нашли труп стюардессы в ванной — девушка была полностью одета. На ее теле криминалисты выявили следы удушения. В ролике из номера, который опубликовал СК, видно, что там не было сильного беспорядка — постель была разобрана, а на столе стояли несколько бутылок от алкоголя.

Полиция продолжает разыскивать злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Как пишут СМИ, предполагаемый убийца состоял в отношениях со стюардессой. Тем не менее, по словам сестры погибшей, парня у нее не было.

«Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя, по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек», — пояснила родственница в разговоре с сайтом kp.ru.

Близкие девушки обеспокоены, что злоумышленник мог украсть ее банковскую карту, так как недавно она продала машину и имела на счету около 320 тыс. рублей, пишет «МК».

Примечательно, что это уже вторая за два года смерть в семье Мухаметзяновых — 18 мая 2017 года скончался младший брат стюардессы. Мальчик прыгал через скамейку, упал и ударился головой о бетонную мусорку. Он скончался на месте от полученной травмы.

«Мы все просто в шоке! Это большое горе для нашей семьи. Нас ведь четверо детей было. Два года назад умер наш братик, теперь вот Альбину убили», — говорит сестра погибшей.

Отметим, что похожая история случилась 6 апреля 2019 года в одной из московских гостиниц, расположенной на улице Митинская. Там также обнаружили труп девушки со следами насильственной смерти. В день смерти погибшая сняла комнату вместе со своим молодым человеком.

Во время пребывания в номере между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил возлюбленную. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После убийства злоумышленник пытался покончить с собой, но не смог. В итоге его госпитализировали.

За месяц до этого похожее преступление было совершено в городе Геленджике Краснодарского края. Там 2 марта в номере гостиницы 32-летний мужчина, его сожительница и ее 29-летний сын распивали спиртное. По данным регионального СК, вскоре мужчина стал оскорблять свою возлюбленную. Сын вступится за мать и ударил оппонента ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».