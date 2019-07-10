Девочку продали в рабство в ресторане Москвы

Мужчина познакомился с несовершеннолетней в социальной сети и привез ее в Москву с целью продажи. Накануне вечером он привел девочку в кафе на востоке Москвы, где у него была запланирована сделка.

Во время сделки были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых попытка продать девочку в рабство была пресечена.

Подозреваемый планировал выручить за несовершеннолетнюю 500 тысяч рублей.