Девочку продали в рабство в ресторане Москвы 

Житель Челябинской области попытался продать 16-летнюю девочку в рабство, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Мужчина познакомился с несовершеннолетней в социальной сети и привез ее в Москву с целью продажи. Накануне вечером он привел девочку в кафе на востоке Москвы, где у него была запланирована сделка.
Во время сделки были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых попытка продать девочку в рабство была пресечена.
Подозреваемый планировал выручить за несовершеннолетнюю 500 тысяч рублей.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми)», — говорится в сообщении СК РФ.