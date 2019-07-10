Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девочку продали в рабство в ресторане Москвы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Житель Челябинской области попытался продать 16-летнюю девочку в рабство, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Мужчина познакомился с несовершеннолетней в социальной сети и привез ее в Москву с целью продажи. Накануне вечером он привел девочку в кафе на востоке Москвы, где у него была запланирована сделка.
Во время сделки были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых попытка продать девочку в рабство была пресечена.
Подозреваемый планировал выручить за несовершеннолетнюю 500 тысяч рублей.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми)», — говорится в сообщении СК РФ.
Криминал , СКР , Москва , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев рассказал, как воспитывает сына Фриске
Зеленский залез на купол Рады9
Алибасов с позором бежал с Первого канала15
Истребители ВВС США начнут охоту на НЛО7
Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги20
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение