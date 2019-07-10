В Киеве напали на нардепа Березу

Депутату во время встречи с избирателями в одном из районов Киева распылили в лицо слезоточивый газ.

На народного депутата Бориса Березу совершено нападение в Киеве. Украинская полиция задержала подозреваемого в нападении.

Инцидент произошел 9 июля на улице Данькевича в Деснянском районе столицы. Как признался сам Береза, во время его встречи с избирателями неизвестный распылил в лицо депутата слезоточивый газ. Его тут же остановила охрана нардепа.

«Вчера была попытка совершить нападение, но ее пресекли, пытались забрызгать меня слезоточивым газом», — заявил он.

Как пишет УНИАН, правоохранители задержали 44-летнего киевлянина в порядке ст. 208 УК Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 346 («угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля») УК Украины. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.