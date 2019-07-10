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В Киеве напали на нардепа Березу 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Депутату во время встречи с избирателями в одном из районов Киева распылили в лицо слезоточивый газ.
На народного депутата Бориса Березу совершено нападение в Киеве. Украинская полиция задержала подозреваемого в нападении.
Инцидент произошел 9 июля на улице Данькевича в Деснянском районе столицы. Как признался сам Береза, во время его встречи с избирателями неизвестный распылил в лицо депутата слезоточивый газ. Его тут же остановила охрана нардепа.
«Вчера была попытка совершить нападение, но ее пресекли, пытались забрызгать меня слезоточивым газом», — заявил он.
Как пишет УНИАН, правоохранители задержали 44-летнего киевлянина в порядке ст. 208 УК Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 346 («угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля») УК Украины. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
По словам Березы, нападавший был ему не знаком, но полицейские сказали, что его могли нанять конкуренты народного депутата. Парламентарий предположил, что медиаэксперт Анатолий Шарий может иметь к этому отношение.
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Криминал , В мире , Происшествия , Украина , Анатолий Шарий , УНИАН , Киев
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