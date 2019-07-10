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На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
"Там произошел конфликт между несколькими людьми во время похорон, один из участников [конфликта], по предварительной информации, выстрелил из оружия", — сказал собеседник агентства.
В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт конфликта на кладбище в поселке Кузьмоловский, не уточнив подробности инцидента. При этом в полиции отметили, что один из участников конфликта задержан.
"10 июля в полицию Всеволожского района поступило с общение о конфликте на территории кладбища в поселке Кузьмоловский. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, они задержали одного из участников инцидента. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Всеволожск , Кузьмоловский , Ленинградская область
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