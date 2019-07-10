«Я его боялась»: ревнивец из Троицка зарезал жену

В следственном отделе по Троицку областного управления Следственного комитета изданию рассказали, что 36-летняя Оксана Садыкова была убита 8 июля. По подозрению в совершении преступления был задержан ее муж.

В свою очередь, знакомые семьи рассказали, что убитая работала воспитательницей в детском саду, а ее супруг Тимур «толком» не работал. Соседям подозреваемый казался злым и агрессивным. Кроме того, его нередко замечали пьяным.

«Я его боялась», — призналась одна из собеседниц издания.

По ее словам, в момент убийства Оксаны Тимур был пьян. Он подкараулил ее и зарезал. Поводом для расправы мог стать развод — супруги подали на него не так давно.

Оксана и Тимур Садыковы воспитывали троих детей — дочерей пяти и 17-и лет и 10-летнего сына. В настоящее время они находятся у своей бабушки.