Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я его боялась»: ревнивец из Троицка зарезал жену 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Троицка Челябинской области убил жену, захотевшую развода, сообщает «Комсомольская правда».
В следственном отделе по Троицку областного управления Следственного комитета изданию рассказали, что 36-летняя Оксана Садыкова была убита 8 июля. По подозрению в совершении преступления был задержан ее муж.
В свою очередь, знакомые семьи рассказали, что убитая работала воспитательницей в детском саду, а ее супруг Тимур «толком» не работал. Соседям подозреваемый казался злым и агрессивным. Кроме того, его нередко замечали пьяным.
«Я его боялась», — призналась одна из собеседниц издания.
По ее словам, в момент убийства Оксаны Тимур был пьян. Он подкараулил ее и зарезал. Поводом для расправы мог стать развод — супруги подали на него не так давно.
Оксана и Тимур Садыковы воспитывали троих детей — дочерей пяти и 17-и лет и 10-летнего сына. В настоящее время они находятся у своей бабушки.
Криминал , Происшествия , Тимур Садыков , СКР , Комсомольская правда , Троицк , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев рассказал, как воспитывает сына Фриске
Зеленский залез на купол Рады19
Алибасов с позором бежал с Первого канала22
Истребители ВВС США начнут охоту на НЛО10
Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги22
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение