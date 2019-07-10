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В Москве задержан пытавшийся продать девочку мужчина 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как отметили в Следственном комитете, подозреваемый познакомился с несовершеннолетней в соцсети.
«По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что мужчина привёз девочку в Москву для сделки из другого региона России.
Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК России (торговля людьми).
В декабре 2018 года Inforeactor сообщал, что в Омске нашли новую семью для девочки, которую мать пыталась продать.
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