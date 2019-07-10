Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

По словам Ивановой, тело 23-летней девушки нашли в номере отеля. На трупе были признаки насильственной смерти, предполагается, что причиной смерти стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи совместно с криминалистами устанавливают картину произошедшего, допрашивают сотрудников отеля и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным источника «Ленты.ру», погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний, в отеле проживала вместе с молодым человеком. Он продлил нахождение в гостинице, оплатив номер на сутки вперед, после чего скрылся. Тело обнаружила горничная во время уборки. Личность ее спутника установлена, он объявлен в розыск по подозрению в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали 80-летнюю пенсионерку, подозреваемую в серии убийств. Среди ее возможных жертв оказались дворник, бывшая соседка и восьмилетняя девочка.