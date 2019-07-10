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Пенсионер пытался зарезать стоматолога из-за неудобных протезов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В одной из столичных клиник пожилой мужчина напал с ножом на стоматолога-ортопеда. Инцидент произошел на улице Профсоюзной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По данным следствия, 78-летний мужчина пришел в клинику, выследил своего знакомого врача, после чего ударил его ножом в грудь. Пенсионер попытался добить стоматолога, но его остановили подоспевшие сотрудники медучреждения.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Ведется следствие.
Отмечается, что инцидент произошел из-за недовольства пациента работой врача по установке съемных протезов.
Ранее сообщалось, что в Москве пациентка частной стоматологической клиники обвинила медиков в плохой работе и отсудила у них более двух миллионов рублей. Женщина воспользовалась услугами клиники с многообещающим названием "Клуб голливудских улыбок". Однако работой врачей женщина осталась недовольна. Она пожаловалась в контрольно-надзорные органы на некачественные имплантаты. Как выяснилось, клиника не имела лицензии на медицинскую деятельность.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , АГН "Москва"
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