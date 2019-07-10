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Предприниматель Бойко‐Великий остался под стражей 

360tv.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский городской суд признал законным арест предпринимателя Василия Бойко-Великого и оставил без удовлетворения жалобу его адвокатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Обвиняемый в растрате вверенных ему денег Бойко-Великий себя виновным не признал. Во время судебного заседания он пояснил, что одолжил полмиллиона долларов у совладельца «Кредитного экспресса» Владимира Шеина, но вернуть деньги в установленный срок не успел. Спор решили через суд.
«По состоянию на май этого года долг погашен, есть расписки», — заявил бизнесмен и пояснил, что «еще мог бы послужить России».
Бойко-Великий известен своим экстравагантным поведением. На заседании он пришел одетый в белый кафтан с иконами и Библией. Перед началом заседания он подал ходатайство судье об удалении из зала полицейской собаки, которую он обвинил в травле. Судья просьбу подсудимого удовлетворить отказалась.
Бизнесмена обвинили в хищении средств банка «Кредитный экспресс», где ему принадлежали 10% уставного капитала. По версии следствия, Бойко-Великий вместе с директором Аллой Кабановой, главным бухгалтером Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками кредитной организации похитили со счетов банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Для незаконного вывода средств они оформляли поддельные документы о полученных кредитах. Всего следователи выявили 31 подозрительное движение средств. В итоге банк лишился лицензии. Потери клиентов компенсировало Агентство по страхованию вкладов. Именно эта организация и подала заявление как потерпевшая сторона.
В итоге Басманный суд Москвы арестовал всех фигурантов. Их обвинили в растрате вверенных денежных средств, совершенной организованной группой. Всем участникам дела грозит до 10 лет заключения.
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Криминал , Происшествия , Мария Антонова , Агентство по страхованию вкладов , Мосгорсуд
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