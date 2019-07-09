Раздражал плач: сибиряк забил грудничка насмерть

32-летней житель Новосибирской области убил 11-месячного ребенка сожительницы за то, что тот раздражал его своим плачем. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение в колонии. Известно, что мать младенца в момент трагедии выпивала у соседей. Теперь суд решит вопрос о лишении ее родительских прав. Трех других детей 28-летней сибирячки уже забрали органы опеки.

32-летний житель села Ударники Новосибирской области предстанет перед судом за убийство 11-месячного ребенка сожительницы. По данным региональной прокуратуры, трагедия произошла 26 апреля 2019 года. В этот день пьяный мужчина находился в жилом доме, где в кроватке спал младенец.

Грудничок заплакал, когда проснулся, что разозлило мужчину. В гневе он несколько раз ударил ребенка руками и ногами по телу и голове.

Известно, что мать младенца в это время распивала спиртное в гостях у соседей. Силовики вскоре задержали злоумышленника и поместили в СИЗО . «Он обвиняется по статье — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Извергу грозит от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», — рассказали в сельсовете Северного района, передает портал « Новосибирск онлайн».

Всего мать младенца родила шесть детей, в отношении двух из них суд лишил ее родительских прав. Оставшихся троих органы опеки и попечительства забрали после убийства грудничка. Он появился на свет в 2018 году в отсутствие родного отца. Мужчина на тот момент сидел в тюрьме. «В очередной гулянке пырнул соседа ножом», — пояснили в сельсовете.

Там отметили, что семья, в которой случилась трагедия, числилась как неблагополучная. Соцслужбы пытались повлиять на пьющую женщину, но безуспешно. Из-за постоянных застолий она привела дом, который недавно приобрела на материнский капитал, в ужасное состояние.

«У нее первых детей забрали за то, что она первую девочку чуть не утопила там, тоже пьяная была. И потом она вышла замуж, спокойно родила еще троих детей, ей дали материнский капитал — и снова ничего хорошего. Хотя она сама тоже из детского дома, мать ее когда-то также была лишена родительских прав», — рассказали в сельсовете.

В Ударниках уже прошли похороны 11-летнего младенца. «Конечно, мы переживали тут всем селом, у нас и мужчины даже плакали, приходили ребенка когда хоронили. Это, конечно, очень большая трагедия для нашего поселения», — сообщили в сельсовете.

В начале мая 2019 года еще одно ЧП произошло в Омске. Там 28-летняя мать убила свою двухлетнюю дочь. По данным регионального СК, в день трагедии семья находилась на квартире у сожителя женщины.

Девочка ела булку и случайно рассыпала крошки хлеба на пол, что и вывело из себя мать. Она посадила ребенка на колени и стала пихать корки хлеба в рот. Пища перекрыла дыхательные пути девочки — в результате та скончалась.

Когда женщину задержали, она обвинила в смерти дочери сожителя. По ее словам, он убил ребенка и избавился от тела. Однако мужчина умер 19 мая от алкогольный интоксикации. Позже в ходе других допросов мать призналась в содеянном. Против нее завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Семья состояла на учете как неблагополучная, поэтому следователи намерены привлечь к ответственности органы опеки и контроля, которые должны были проверять девочку и то, в каких условиях она проживает.

Не менее ужасающая трагедия произошла 7 сентября 2018 года в городе Балей Забайкальского края. Там мужчина убил пятилетнего пасынка.

По информации регионального Следственного комитета, в тот день мужчина выпил бутылку водки, после чего увидел, как пятилетний ребенок жены играет с его зажигалкой. Отчим разозлился и избил мальчика руками, а затем несколько раз ударил его о пол.

Мать ребенка в это время была на почте. Когда она вернулась домой, сын уже скончался. По словам женщины, сожитель запретил вызывать ей полицию или скорую помощь. Вскоре силовики задержали злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В ходе расследование стало известно, что мужчина на протяжении двух лет брака регулярно избивал свою супругу. Помимо домашнего насилия, на счету обвиняемого — причастность как минимум к трем кражам. «По данным следствия, убийство совершил неработающий, ранее привлекавшийся к ответственности за преступления имущественного характера житель города Балея, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в ведомстве.

В сентябре 2017 года злоумышленник незаконно проник в квартиру знакомой и вынес телевизор, а также другие вещи на сумму около 10 тыс. рублей. Кроме того, в августе 2018 года он совершил грабеж на сумму около пяти тысяч рублей. «Ранее обвиняемый уже пять раз привлекался к уголовной ответственности. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения», — заявляли в следкоме.