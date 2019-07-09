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Полицейских-провокаторов посадили на десять лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Башкирии двух офицеров полиции приговорили к длительным срокам лишения свободы за провокацию преступления и торговлю наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщил Евгений Каневский, официальный представитель республиканского Следственного управления СКР.
«Как установлено следствием и судом, в апреле 2016 года 30-летний оперативный дежурный и 27-летний участковый предложили местном жителю выступить в роли продавца наркотиков — якобы в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, — рассказал Евгений Каневский. — При этом он снабдили его наркотиками. Человек, который приобрел запрещенные средства, был привлечен к уголовной ответственности, но в суде полностью оправдан».
В дальнейшем следователям удалось установить, что преступление было умышленно спровоцировано и срежиссировано полицейскими, причем лицу, выступившему в роли продавца, они передали две тысячи рублей наличными. Оба сотрудника райотдела МВД были привлечены к уголовной ответственности — по статьям 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, лицом с использованием своего служебного положения») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
«Ни на следствии, ни на суде обвиняемые вину не признали, — уточнил Каневский. — Тем не менее суд счел собранные следствием доказательства убедительными, и приговорил полицейских к 10 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах после отбытия наказания на срок так же 10 лет. Оба были взяты под стражу в зале суда».
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. После вступления в силу приговора суда будет принято решение об увольнении их из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Евгений Каневский , МВД , ФСИН , Башкортостан
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