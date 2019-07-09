Петербуржца обвинили в развращении 12‐летней девочки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга , который совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК.

Правоохранители Невского района города проводят расследование уголовного дела по статье «Развратные действия». Стражи порядка установили, что 46-летний петербуржец в июле текущего года в Рабфаковском переулке напал на ребенка.

Семья пострадавшей девочки обратилась к правоохранителям. Во время следственных мероприятий злоумышленника удалось разоблачить и задержать. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства преступления устанавливаются.