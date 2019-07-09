Медбрата с приятелями задержали за убийство в Подмосковье

По предварительным данным, в ночь с 5 на 6 июля компания находилась в квартире одного из подозреваемых. В процессе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, и они решили убить гостя.

По данным источника «Ленты.ру», один из задержанных, в чьей квартире и произошла ссора, работает медбратом. Он вколол потерпевшему максимальную дозу нейролептического препарата, чтобы тот потерял контроль над телом. После этого компания перенесла знакомого в ванную комнату и утопила. Тело погибшего расчленили скальпелем и закопали в лесном массиве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, решается вопрос о заключении их под стражу.