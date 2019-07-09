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Медбрата с приятелями задержали за убийство в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Подмосковные следователи задержали троих жителей Ногинска, двух мужчин и женщину, по подозрению в убийстве 33-летнего знакомого. Об этом во вторник, 9 июля, рассказала «Ленте.ру» Ольга Врадий, официальный представитель ГСУ СКР по Московской области.
По предварительным данным, в ночь с 5 на 6 июля компания находилась в квартире одного из подозреваемых. В процессе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, и они решили убить гостя.
По данным источника «Ленты.ру», один из задержанных, в чьей квартире и произошла ссора, работает медбратом. Он вколол потерпевшему максимальную дозу нейролептического препарата, чтобы тот потерял контроль над телом. После этого компания перенесла знакомого в ванную комнату и утопила. Тело погибшего расчленили скальпелем и закопали в лесном массиве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, решается вопрос о заключении их под стражу.
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Криминал , Происшествия , Ольга Врадий , Lenta.ru , Московская область , Ногинск
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