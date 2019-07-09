Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Муж 36-летней Луизы Хайруллиной, похитившей в конце мая более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате , проиграл все украденные деньги, — об этом он заявил следствию. Сейчас мужчина находится на свободе и планирует отправиться на телевидение, чтобы в шоу Андрея Малахова просить помощи у россиян. Тем временем его жена находится в одиночной камере в СИЗО — ей грозит до 10 лет лишения свободы за «присвоение в особо крупном размере».

Тайна местонахождения 23 млн рублей, похищенных в конце мая старшим кассиром одного из банков башкирского Салавата Луизой Хайруллиной, раскрыта. Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохраните